Capodanno in piazza Insurrezione, vietate lattine e bottiglie

Il Prefetto Raffaele Grassi ha presieduto, nel corso della mattinata di mercoledì 21 dicembre , il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove ci si è particolarmente concentrati sull'evento di fine anno, quando Max Gazzé e la sua band daranno vita allo spettacolo di fine anno. Novità di quest'anno per quanto riguarda l'evento di fine anno è rappresentata dalla location. Piazza Insurrezione sarà infatti "svuotata" delle auto che sono solitamente lì parcheggiate e ospiterà invece il grande palco e il pubblico che vorrà assistere allo spettacolo che sarà ad accesso gratuito. Alla riunione del Comitato hanno partecipato, oltre al Questore, al Comandante provinciale dei Carabinieri e al rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, gli Assessori alla Sicurezza e alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Padova, accompagnati dal Comandante della Polizia locale.

Max Gazzé

C'erano anche i rappresentanti della società Zed Entertainment’s World, organizzatrice del concerto programmato per la sera del 31 dicembre a Padova. L’incontro, anche a seguito di quanto emerso nella riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo convocata nella giornata di ieri, ha avuto ad oggetto le misure di sicurezza, sotto il profilo della security e della safety, che dovranno essere poste in essere in occasione dell’evento. Al riguardo, oltre alle disposizioni che saranno adottate dal Questore a seguito di appositi tavoli tecnici, il Comune di Padova adotterà specifica ordinanza sindacale contenente le opportune prescrizioni per quanto concerne la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche nell’area interessata dal concerto. Di fatto è il protocollo standard che viene rinnovato in occasione di eventi di questo tipo. Sarà fatto quindi divieto di introdurre all’interno della medesima area bottiglie e contenitori in vetro e in lattina per ovvie ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Ci saranno quattro accessi dove saranno effettuati i controlli affinché non sia introdotto nulla di vietato all'interno dell'area dove si concentrerà il pubblico per gustarsi il concerto.