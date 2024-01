Carceri, Ostellari: «Sovraffollamento? Ne costruiremo di nuovi»

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega al Trattamento dei detenuti, sen. Andrea Ostellari, come annunciato ha visitato la Casa circondariale di Verona - Montorio. Non è la sua prima visita nel veronese alla luce anche delle situazioni venutesi a creare soprattutto nell'ultimo anno, con diversi casi suicidi, l'ultimo proprio qualche giorno fa. Ma della casa circondariale veronese sui media se ne parla da quando è lì detenuto Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Detenuto sul quale molto si è scritto, facendo emergere una situazione privilegiata secondo molti, che invece sia la direzione del carcere che lo stesso Ostellari, negano. A domanda diretta sulla vicenda che ruota attorno al fatto che lo stesso Turetta che si trova nella sezione in cui ci sono persone ritenute a rischio per la loro stessa sicurezza, secondo qualcuno passerebbe le giornate a giocare alla Playstation. Eventualità poi smentita ma che rende l'idea delle tensioni che si possono creare tra detenuti. «Qui abbiamo persone che si sono tolte la vita. Parlare di Playstation significa fare un torto a loro e alla nostra intelligenza. Mi limito quindi a ribadire che in questo carcere, come negli altri, non si applicano trattamenti di favore nei confronti di nessuno e le decisioni su quelle che possono essere le attività trattamentali e ricreative adeguate a ciascun utente vengono prese da personale qualificato», ha detto Ostellari alla stampa.

Non si poteva poi non affrontare il tema del sovraffollamento: «Il problema c’è, la sinistra pensa di risolverlo con un liberi tutti. Mi spiace, ma noi non faremo sconti a nessuno. Siamo al lavoro per costruire nuove carceri. Per i minori lo abbiamo già fatto: penso alla riapertura dell’Ipm di Treviso, alla ristrutturazione di quello di Catanzaro, all’ampliamento di quello di Milano, alla prossima inaugurazione di quello di Rovigo, che avverrà entro l’anno», ha premesso il sottosegretario. «Quanto all'istituto veronese mi preme fare chiarezza: qui i posti regolamentari sono 335 e le presenze ammontano a 545 reclusi. Questo dato farebbe pensare a una situazione di sovraffollamento insostenibile e fuori dalla legalità. Non è così. Infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo parla di sovraffollamento, e dispone richiami e sanzioni, quando per ogni detenuto vi sono meno dei 3 metri quadri a testa. A Verona questo limite non è superato».

Per Ostellari un aspetto che va sostenuto è quello dei progetti che consentono ai detenuti di lavorare: «La cura contro i suicidi è il lavoro. Nelle carceri dove si lavora si verificano meno aggressioni, meno suicidi, c’è più armonia con il personale. E il detenuto si trasforma da costo in risorsa, perché contribuisce al pagamento delle spese. Qui a Verona erano presenti vari laboratori, come a Padova, a Milano e in altri istituti italiani. Ora molti spazi sono inutilizzati. Lancio quindi un appello: esiste una legislazione che consente alle imprese di investire e produrre in carcere. A Verona c’è un forte tessuto imprenditoriale. Auspico che cooperative e aziende scelgano di trasferire qui alcune delle lavorazioni». Un'altra questione riguarda la necessità di avere a disposizione dei penitenziari psicologi e medici specializzati. Una operazione non facile soprattutto di questi tempi, con la carenza di dottori negli ospedali e nei pronto soccorso. «Ho incontrato prima di Natale il ministro Schillaci per istituire un tavolo di lavoro sulla sanità penitenziaria e sulle criticità esistenti, che derivano anzitutto da un fatto: la popolazione carceraria è cambiata. Un tempo era costituita in gran parte da italiani con una solida vocazione criminale. Oggi nelle sezioni vi sono numerosi tossicomani o disadattati, condannati per piccoli reati. Per questo tipo di persone va trovata una soluzione diversa rispetto alla detenzione classica. E non spetta solo al sistema della giustizia individuarla». Si è parlato anche delle telefonate dei detenuti: «Stiamo lavorando ad una modifica del regolamento sulle telefonate, che consenta di estenderle da 4 a 6 al mese, con in più la possibilità per i direttori di concederne anche in numero maggiore. A breve daremo risposta», ha spiegato Ostellari. Infine il sottosegretario ha parlato di un dispositivo salvavita che vorrebbe introdurre soprattutto riguardo il tema allarmante dei suicidi in carcere: «Per prevenire e combattere il rischio suicidario posso annunciare una novità: mercoledì scorso ho chiesto alla direzione del DAP di valutare l’introduzione di uno strumento tecnologico, che consenta di monitorare in tempo reale le condizioni dei detenuti a rischio e, in caso di criticità, segnali immediatamente ogni anomalia, consentendo al personale di intervenire. Ovviamente vanno approfonditi tutti i profili relativi alla privacy dell’utenza. E questo dispositivo in ogni caso non può rappresentare la soluzione, ma solo un ulteriore strumento per ridurre gli atti anticonservativi, insieme al potenziamento delle attività lavorative e trattamentali e ai servizi sanitari».