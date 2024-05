Il Career Day si sposta dal Bo alla Fiera: si temono contestazioni dei pro-Palestina

Università Aperta è il career day organizzato dal Career Service dell’Università di Padova che crea opportunità di incontro e contatto diretto tra aziende ed enti e studentesse, studenti, laureate e laureati per favorire un dialogo aperto tra mondo universitario e realtà professionale e per valorizzare le potenzialità che nascono e crescono nell’ambito accademico. La prossima edizione di Università Aperta si terrà domani giovedì 23 maggio 2024 dalle 10 alle 17 nel Padiglione 11 della Fiera a Padova, ingresso gate C, via Goldoni.

Career Day

Afferma Andrea Gerosa, delegato all’orientamento, tutorato e placement dell’Università di Padova: «Si rinnova il tradizionale appuntamento del career day Università Aperta, un'importante occasione per i nostri studenti e studentesse e per neo laureati e laureate per incontrare, nel corso di una sola giornata, il personale di oltre 100 aziende ed enti alla ricerca di giovani da inserire nel proprio organico. I partecipanti possono quindi conoscere meglio il mondo del lavoro, trovare occasioni per il proprio tirocinio o per un'offerta di lavoro o semplicemente approfondire i possibili sbocchi professionali del proprio corso di studi. Unitamente alle altre iniziative del nostro career service, questo evento si inserisce nella vasta rete di servizi e opportunità che l'Università di Padova dedica ai propri studenti e studentesse e che contribuiscono a rendere gli anni passati all'università un'esperienza formativa nel senso più completo del termine». L'evento è ad accesso libero e gratuito ed è rivolto a iscritti, iscritte e persone laureate di tutti i corsi di studio dell'Ateneo. La registrazione online a questo link è facoltativa e non vincolante. Nelle ultime edizioni gli accessi sono stati all'incirca 3mila. L'incontro del career day di maggio è giunto alla sua diciannovesima edizione e vede la partecipazione di più oltre 100 aziende ed enti di diversi settori. Oltre ad aziende produttive e di servizi, sono presenti alcune agenzie della rete Eures, per favorire le esperienze e le opportunità all'estero, cooperative, enti pubblici del territorio, che proporranno i loro prossimi bandi di concorso e spin off universitari.

Proteste in vista?

Il Career Day, che storicamente si svolgeva nei cortili di Palazzo Bo, è stato spostato all'ultimo momento in Fiera anche alla luce delle possibili proteste da parte degli studenti pro-Palestina, che avevano annunciato possibili "incursioni" in occasione della manifestazione dello scorso sabato.