«Nel Padovano mancano più di 50 medici di base»: l'allarme di Cia

«In Veneto attualmente mancano oltre 300 medici di base. Più di 50, invece, i posti vacanti nella sola provincia di Padova. E il trend non accenna a diminuire, anzi; di fatto, si sta andando verso una desertificazione sanitaria, ovvero una generale penuria di servizi a favore dei cittadini, soprattutto nelle aree rurali». A lanciare l'allarme è Cia Veneto che, in collaborazione con Cittadinanzattiva, organizza un convegno ad hoc su tale criticità.

Desertificazione sanitaria

Appuntamento martedì 30 aprile alle 10 in Sala Paladin a Palazzo Moroni. Nell’occasione interverranno l’assessore ai servizi sociali del Comune di Padova, Margherita Colonello, il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini, il presidente dell’Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, il segretario generale di Cittadinanzattiva, Annalisa Mandorino, il presidente di Cittadinanzattiva Treviso, Francesco Rocco, il presidente Anp Cia Veneto, Giovanna Gazzetta, e il presidente di Anp Cia nazionale, Alessandro Del Carlo. A moderare l’incontro Laura Ravagnan, responsabile organizzazione e sviluppo dei servizi alla persona Cia Veneto. «Nella nostra Regione - osserva il presidente Passarini - sono sempre di più le persone, in particolare i fragili e gli anziani, che non riescono ad accedere ai servizi sociosanitari, in particolare, al medico di medicina generale. Viene così a mancare un presidio del territorio, con conseguenze pure sulle liste di attesa, ormai lunghissime». Il fenomeno risulta ancor più grave nelle zone periferiche, dove non è sempre garantito il diritto alla cura a motivo della carenza di servizi e la distanza dai luoghi di salute. Alla luce di tali criticità, Cia Veneto e Cittadinanzattiva intendono evidenziare, anche attraverso questo convegno, che «grazie alle risorse previste dal Pnrr un diverso modello di sicurezza sanitaria è possibile».