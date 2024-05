Il nuovo "bersaglio" dello street poet Orlando è il generale Vannacci: l'opera a Padova

Spunta un nuovo lavoro dello street poet OrlandO per le strade di Padova: si tratta di una caricatura del generale Roberto Vannacci.

La nuova opera

Questa nuova installazione, che si trova su via Raggio di Sole, è un manifesto di critica sociale: l'immagine del generale, rappresentato con tratti esagerati e una maglietta recante versi provocatori, si staglia contro i resti di un manifesto del partito neofascista Forza Nuova. Orlando continua il dialogo iniziato a Venezia, nel contesto della Biennale d'Arte, dove aveva ritratto Matteo Salvini, e ora punta il dito verso Roberto Vannacci. Questi i versi della poesia satirica di OrlandO: "Buongiorno, sono l'opinione pubblica, la voce che tra le masse si replica. Non temo nulla, tranne la solitudine. Sopravvivo con il supporto di una moltitudine. Nel mare della disinformazione navigo, tra ignoranza e ostilità zigzago. Come un faro che illumina la cattiva cultura mi insinuo nelle menti, riducendone l'apertura. Rifletto l'oscurità, un modello subdolo di catadiottro, votatemi e vi porterò dentro 1984. Oppure ignoratemi, scordate il mio nome, e non sarò altro che uno stupido meme".