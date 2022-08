Cariparo investe un milione di euro per l'innovazione digitale in ambito culturale

Esce domani 1 settembre il bando “Cultura Onlife”, promosso da Fondazione Cariparo e rivolto alle Amministrazioni comunali e ai soggetti privati senza fine di lucro con sede nelle province di Padova e Rovigo e che possano documentare un’attività almeno triennale in ambito culturale. Con un plafond complessivo di 1 milione di euro, sostiene progetti di transizione digitale che nel contempo promuovano la sostenibilità ambientale.

Innovazione digitale

L’innovazione digitale, ormai imprescindibile, consente alle realtà che operano nel settore culturale di elaborare nuovi modelli di offerta culturale, in cui l’esperienza onsite tradizionale si arricchisce e diventa godibile anche per più tempo. Altrettanto inderogabile è l’attenzione nei confronti della transizione ecologica, motivo per cui queste realtà vengono stimolate a sviluppare progetti che incoraggino comportamenti volti alla tutela dell’ambiente, vitale per il cambiamento del modello socio-culturale ed economico dei nostri territori.

Muraro

Gilberto Muraro, Presidente della Fondazione, dichiara: «È innegabile che le nuove tecnologie siano uno strumento di cui anche le imprese culturali non possono fare a meno se vogliono rimanere “sul mercato”. Non solo. Oggi le imprese culturali devono dotarsi di nuovi modelli di gestione, produzione e fruizione, funzionali a un vero e proprio rilancio strategico della loro missione e del loro operato. Questo nostro bando intende quindi dare loro l’opportunità di continuare a vivere e a crescere, nutrendo allo stesso tempo quel bisogno di cultura che il pubblico in questi ultimi due difficili anni non ha mai smesso di manifestare. La cultura è un fattore che unisce, offre conforto, ispirazione e speranza di fronte ai sentimenti imperanti di incertezza e angoscia per il futuro».

Webinar

Per accompagnare gli operatori nella presentazione di progetti sostenibili ed efficaci, la Fondazione ha previsto anche di coinvolgere esperti del settore che condurranno webinar formativi sui temi delle applicazioni tecnologiche rivolte alla cultura, della sostenibilità ambientale applicata alla realizzazione di eventi e del capacity building. I webinar, ad accesso gratuito, si svolgeranno nelle seguenti date: 14 (presentazione del bando), 15, 19 e 26 settembre, dalle 10 alle 12.30. Il termine per la presentazione dei progetti è fissato alle ore 13.00 del 21 ottobre 2022.