La Cariparo lancia la quarta edizione di "Foundation Open Factory"

Fondazione Cariparo, Fondazione Cariverona, Fondazione Caritro, Fondazione Sparkasse Bolzano e Fondazione VRT, insieme al Consorzio ELIS, danno l'avvio alla quarta edizione del programma Foundation Open Factory. Questa ambiziosa iniziativa si propone di promuovere l'innovazione e la collaborazione tra gli Enti dell'Economia Sociale nel territorio del Triveneto e nelle province di Ancona e Mantova. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le 12:00 del 20 settembre 2024.

Gli imprenditori

Con una consapevolezza crescente dell'importanza degli Enti dell'Economia Sociale all'interno delle comunità locali, il programma ha l’obiettivo di promuovere l'adozione di nuovi modelli di collaborazione e la creazione di reti imprenditoriali per generare impatto sociale e territoriale. «Nell’attuale contesto caratterizzato da elevata incertezza e complessità – spiega Gilberto Muraro, presidente di Fondazione Cariparo – “è divenuto sempre più importante per le organizzazioni del Terzo Settore saper cogliere con immediatezza i mutati bisogni della comunità, incrementando quindi la capacità di risposta ai cambiamenti per generare impatti positivi sul territorio. Con Foundation Open Factory abbiamo dato vita a un programma sperimentale che punta a stimolare nuovi modelli e strumenti che possano rafforzare l’efficacia e gli effetti positivi dell’azione svolta da questi operatori. L’obiettivo è promuovere così la crescita di competenze, nuove opportunità economiche e reti di relazione nell’ambito del Terzo Settore, risorsa preziosa per il nostro Paese».

L'edizione 2024

L'edizione 2024 del programma Foundation Open Factory sarà dedicata al supporto degli Enti dell'Economia Sociale, quali Imprese Sociali, Cooperative Sociali, Fondazioni e Associazioni operanti nei territori di riferimento di Fondazione Cariparo (Padova e Rovigo), Fondazione Cariverona (Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova) Fondazione Caritro (Trento e Rovereto) e Fondazione Sparkasse (Bolzano) attive nei seguenti ambiti:

Arte, Cultura e Spettacolo;

Servizi Socio-Sanitari;

Formazione e Lavoro;

Ambiente, Natura ed Energia.

«La strada verso il rinnovamento apre continuamente nuovi scenari ai quali affacciarsi - spiega Anita Penati, direttrice generale di Fondazione Caritro - .Il nuovo bando di Foundation Open Factory rappresenta un altro pezzo di strada da percorrere insieme, un tratto del cammino che alcune realtà del terzo settore hanno intrapreso negli ultimi anni grazie a questo programma. Proseguiamo su questa strada convinti che sia quella giusta per sostenere gli enti non profit, mettendoli in contatto con startup ed imprese che hanno elaborato soluzioni proiettate al futuro».

Gli enti selezionati

Verranno selezionati fino a 11 enti o reti di enti, che avranno la possibilità di partecipare a titolo gratuito a un percorso di co-innovazione e capacity building della durata di 12 settimane (del valore complessivo di 15.000 euro, con oneri a diretto carico delle Fondazioni aderenti al programma), finalizzato ad implementare e testare sul campo la soluzione proposta da un Soggetto Innovativo, individuato dal team di Foundation Open Factory, in risposta all’esigenza espressa. Queste organizzazioni saranno assistite nello sviluppo di progetti di co-innovazione volti a rafforzare il loro impatto territoriale e a raggiungere una maggiore sostenibilità attraverso la collaborazione con startup, PMI Innovative e partner locali.

I dati

«I dati ci dicono che oggi l’83% delle grandi aziende italiane e il 44% delle piccole e medie imprese adottano pratiche di innovazione aperta e collaborativa” – ha commentato Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona – “E sono percentuali in costante crescita. Le esperienze delle precedenti edizioni di Foundation Open Factory e i casi di studio confermano che l’open innovation è uno dei paradigmi più efficaci, sicuri e meno rischiosi per fare innovazione. Siamo convinti che percorsi di questo tipo possono portare un reale valore aggiunto anche agli enti del terzo settore e dell’economia sociale: vogliamo mettere a loro disposizione nuove opportunità di crescita, fondate su sinergie inedite, a vantaggio di tutto il territorio».