Cariparo investe un milione di euro per le strutture sportive

Al via il bando per il sostegno alla realizzazione di interventi volti al potenziamento e al miglioramento delle strutture sportive pubbliche delle province di Padova e Rovigo. Con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria e sportiva, anche da parte delle persone con disabilità, Fondazione Cariparo mette a disposizione 1 milione di euro per le Amministrazioni Comunali proprietarie di impianti sportivi da ristrutturare o ammodernare, con l’esclusione dei capoluoghi Padova e Rovigo, per i quali la Fondazione attiverà specifiche iniziative.

Il bando

Il bando andrà a sostenere quei progetti che intervengono nella revisione funzionale degli spazi delle strutture sportive, per favorire l’inclusione di persone con disabilità sia in qualità di fruitori che di spettatori. Potranno inoltre essere presentati progetti che valorizzano gli spazi esterni delle strutture, rendendoli utilizzabili per lo svolgimento delle attività motorie o sportive, e progetti che intervengono nella ristrutturazione dell’impiantistica sportiva e degli impianti elettrici e idraulici, nella messa a norma dei sistemi di sicurezza e nell’ abbattimento delle barriere architettoniche. Per ciascun progetto approvato il contributo massimo potrà essere di 40.000 e comunque non superiore al 60% del costo complessivo dei lavori. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 ottobre 2022.