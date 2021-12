Carmignano, al via i lavori per l’ampliamento della rete fognaria e potenziamento della rete idrica

Sono iniziati i lavori per l’estensione della rete fognaria in via Brenta oltre alla sostituzione e al potenziamento della rete idrica e la sostituzione di tratti della rete fognaria in via Albbruck. «Un intervento, atteso dai cittadini residenti – commenta il Sindaco Eric Pasqualon – che permetterà di allacciare alla rete pubblica molte nuove utenze che attualmente sono costrette ad utilizzare vasche imhoff, da svuotare periodicamente. Non solo, le nuove condotte alleggeriranno i carichi nella zona, che era servita da condotte ad acque miste, impedendo così il verificarsi di tracimazioni di acque in caso di forti piogge». I lavori hanno un costo di 695,961 euro e saranno finanziati completamente dall’Ato Brenta. Il termine lavori è previsto per la fine del 2022.

«L’opera aumenta i servizi ai cittadini e migliora l’impatto ambientale mettendo in sicurezza dal punto di vista idraulico la zona. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta di fognatura a gravità e pressione ad uso esclusivo delle acque nere in via Brenta per una lunghezza di quasi 680 metri – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Bombonati - Saranno quindi divise le acque bianche da quelle nere, sgravando così di carichi impropri il depuratore ed evitando i sovraccarichi dovuti alle piogge che possono procurare allagamenti. Si provvederà anche alla sostituzione della rete esistente in via Albbruck in alcuni punti, dove è ammalorata, con la posa di 307 metri di nuove tubature. In totale si poserà dunque quasi un chilometro di nuove condotte. Per quanto riguarda invece la rete idrica, il cantiere aperto permetterà di realizzare una nuova condotta di distribuzione in via Albbruck e di intervenire con appositi manufatti per la regolazione della pressione in via Brenta. L’intero tratto interessato dal cantiere sarà riasfaltato». L’esecuzione dei lavori comporterà l’interdizione del traffico veicolare, ma verranno previste deviazioni che conterranno al minimo i disagi.