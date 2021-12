Carmignano, arrivano 30 mila euro per le attività commerciali da destinare al Natale

Una iniziativa che premia chi fa acquisti nei negozi e nelle attività locali ma anche i commercianti e gli artigiani: è “Natale in Comune”, lanciata dall’amministrazione comunale di Carmignano di Brenta in occasione dello shopping natalizio, con un investimento di 30 mila euro, presentata nel corso di una conferenza stampa oggi in Comune alla presenza del Sindaco Eric Pasqualon, del Vicesindaco Andrea Bombonati, dell’Assessore al Commercio Iside Cervato, delle politiche social Elisa Paiusco, del presidente della Pro Loco Matteo Sperotto e di alcuni commercianti locali.

Pasqualon

«Dopo un anno di iniziative a supporto della nostra rete di esercenti, anche le prossime Festività sono per noi occasione di promozione e sostegno di una categoria che molto ha sofferto in questi mesi di pandemia – spiega il Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon – Abbiamo deciso di aiutare il commercio locale, forte di circa 90 attività, offrendo gratuitamente il plateatico e le strutture per partecipare al Mercatino di Natale, che si svolgerà il 12 dicembre nell’ambito del Natale Carmignanese, dove vendere i loro prodotti. Quindi, domani consegneremo gli alberelli di Natale per addobbare l’esterno dei locali di vendita e di esercizio, un’iniziativa solitamente effettuata dalla Pro Loco, che quest’anno ci prendiamo in carico. Non dimentichiamo, poi, gli oltre 40 eventi che si susseguono fino al 9 gennaio, che, incorniciati in un’atmosfera natalizia creata con l’Albero e le luminarie, daranno visibilità alle attività locali, attirando persone anche da fuori paese. Novità di quest’anno, un video per promuovere gli acquisti a Carmignano: un Babbo Natale guarda le vetrine camminando per le vie del paese addobbato a festa e i commercianti in gruppo in piazza augureranno Buon natale insieme agli Amministratori. Il video verrà pubblicato l’8 dicembre e sarà utilizzato dal Comune e dai commercianti nei social».

Buono da 100 euro

Infine, ecco il progetto ‘Natale in Comune’, che regalerà ai vincitori un buono da 100 euro da spendere negli esercizi commerciali e artigianali locali. «Si tratta di un’iniziativa che non solo rappresenta un incentivo agli acquisti durante il periodo Natalizio nelle attività di Carmignano di Brenta, ma anche un sostegno economico ai commercianti e artigiani, duramente colpiti dalla crisi dovuta al Covid – spiega l’Assessore al Commercio Iside Cervato - Per questo progetto l’Amministrazione comunale ha stanziato 30 mila euro, di cui 6 mila destinati alla promozione e alle spese relative al progetto e 24 mila per costituire il fondo spesa che permetterà di erogare 240 buoni da 100 euro ciascuno. Le adesioni sono ancora aperte».

Come funziona

Chiunque si rechi a fare acquisti nelle attività aderenti riceverà con una spesa minima di 10 euro un numero. Il giorno della Befana si procederà all’estrazione e 240 persone riceveranno un buono nominativo del valore di 100 euro, da spendere completamente in una singola attività indicata sul buono entro tre mesi dalla consegna.