In piazza Marconi benedetti gli animali

In occasione della celebrazione di Sant’Antonio Abate, Santo protettore degli animali domestici, domenica 14 gennaio in piazza Marconi a Carmignano di Brenta è stata invitata la comunità e tutti gli amanti degli animali a partecipare alla tradizionale benedizione.

Tante sono le leggende che narrano la storia di Sant’Antonio Abate. Si dice che mentre Sant’Antonio era in viaggio, una scrofa lasciò ai suoi piedi un maialino molto malato; il Santo lo guarì con la preghiera e da lì in poi divenne il suo compagno inseparabile. Un’altra leggenda racconta che Sant’Antonio scese all’inferno per affrontare Satana e per mettere in salvo alcune anime, ma per distrarre il diavolo mandò il suo maiale con una campana legata al collo. Sant’Antonio riuscì così a rubare il fuoco infernale e donarlo agli uomini sulla terra. Ce n’è anche un’altra, legata alla notte del 17 gennaio: si dice che quella notte, quando il Santo era in vita, gli animali attorno a lui acquisirono la capacità di parlare; questo evento, secondo la leggenda, segnò l’immaginario collettivo come un segno di mal augurio, e così le persone presero l’abitudine a starsene alla larga dalle stalle la notte del 17 gennaio. Cani, gatti, cavalli, oche, galline, conigli, criceti, capre, vitelli, uccelli sono stati i protagonisti dell’iniziativa accompagnati da cittadini, aziende agricole ed associazioni.

Un momento che ha visto molta partecipazione da parte della comunità tutta in cui è stata riscoperta questa antica usanza, unendo fede e tradizione, di benedire i propri animali facendo riflettere sull’amore e la fedeltà che essi portano nelle nostre vite. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Unità Pastorale Carmignano-Camazzole e le associazioni locali Giacche Verdi e Oasi del Cavallo. «Questa è stata la prima edizione della benedizione degli animali e il desiderio dell’Amministrazione Comunale è quello di portare avanti questa importante usanza antica. Ringrazio il parroco Don Fabio Ziliotto per la collaborazione e le associazioni locali per la buona riuscita dell’iniziativa», ha commentato il Sindaco Eric Pasqualon.