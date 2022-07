Con la marcia rosa raccolti 1312 euro devoluti a Fondazione Altre Parole

Si è chiusa la seconda edizione di “Pink is Better”, la marcia rosa di 5 chilometri organizzata dal Comune di Carmignano di Brenta con l’associazione Polisportiva locale. All’iniziativa hanno partecipato più di 300 persone che si sono vestite con la maglietta rosa messa a disposizione con l’iscrizione. Tutto il ricavato - 1312 euro - è stato devoluto alla Fondazione Altre Parole onlus (presidente il dottor Fernando Gaion) che lavora sul tema dell’umanizzazione delle cure oncologiche.

Pasqualon

«Esprimiamo grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione e ringraziamo la cittadinanza per la partecipazione alla Pink is Better e la Polisportiva (di cui è presidente Francesca Cappozzo) per aver realizzato tutto in sicurezza - affermano in una nota il sindaco Eric Pasqualon e l’assessore allo sport Alberto Lucietto -. E’ stata una serata di sport, socialità e impegno sociale per la comunità e la partecipazione massiccia ci ha resi orgogliosi come amministratori».

La marcia

«La “marcia rosa” è un’iniziativa rivolta principalmente alle donne e alle famiglie - proseguono i due amministratori - ed ha come scopo principale la valorizzazione del loro ruolo e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi importanti che riguardano principalmente il genere femminile, come le pari opportunità, la prevenzione ed il ruolo fondamentale della donna nella società». «Lo sport è tra gli strumenti più indicati di aggregazione, socialità, promozione ed educazione - affermano sindaco e assessore -. La marcia inoltre permette di far convivere in un’unica iniziativa persone di tutte le età e preparazione sportiva».