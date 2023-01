Carmignano sostiene la ricerca: donazione per la città della Speranza

A Carmignano di Brenta sono stati raccolti 1.355.00 euro destinati alla Fondazione Città della Speranza Onlus, gemellata con il Comune di Carmignano.

Fondazione

La fondazione Città della Speranza Onlus lavora su più fronti per prevenire e sconfiggere le patologie pediatriche e garantire al tempo stesso le migliori diagnosi, cure ed assistenza ai piccoli pazienti. La raccolta fondi è stata possibile grazie al Concerto dell’Epifania di Moviechorus che si è tenuto domenica 8 gennaio in Auditorium Comunale, ultimo evento del Dicembre Carmignanese edizione 2022, realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco di Carmignano di Brenta. Moviechorus, realtà attiva da più di 10 anni, da sempre si distingue per gli ideali di solidarietà, tutti i concerti infatti sono sempre abbinati ad una raccolta fondi devoluti per progetti e enti di volontariato e beneficenza.

Sindaco

Il Sindaco Eric Pasqualon dichiara: «Sono convinto che le iniziative di solidarietà e di beneficenza siano sempre più importanti nel nostro contesto sociale attuale. Sostenere la ricerca scientifica è fondamentale per le fondazioni come Città della Speranza Onlus, perché è l’unica arma per sconfiggere le malattie e per contribuire al finanziamento degli Istituti di Ricerca. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al Concerto di Moviechorus domenica 8 gennaio sostenendo la donazione, il Moviechorus per l’iniziativa e il Presidente della Pro Loco di Carmignano di Brenta Matteo Sperotto»