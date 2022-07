Carmignano di Brenta, firmata la convenzione per la gestione del verde di Spessa

E’ stata sottoscritta in questi giorni la convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione culturale Sant’Anna per la gestione dell’area verde di proprietà dell’ente locale nel quartiere di Spessa. L’accordo prevede che l’associazione che organizza annualmente la nota Festa di Sant’Anna si occupi tutto l’anno della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area verde, della pulizia periodica della stessa e del taglio dell’erba. «Si tratta di un accordo che possiamo definire storico - afferma il sindaco Eric Pasqualon -. Era da anni infatti che i volontari gestivano l’area ed era giusto sottoscrivere un accordo che legittimasse sia la manutenzione, sia la possibilità di organizzare eventi e manifestazioni come appunto la Festa di Sant’Anna». «Il Comune - conclude il Sindaco - con questa firma da una parte delega l’impegno dello sfalcio e della pulizia ad una realtà locale di volontariato e dall’altra valorizza la stessa». All’associazione culturale viene assegnato infatti un contributo sotto forma di rimborso spese per la manutenzione di 3500 euro all’anno.