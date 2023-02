Carnevale in Prato, in 50mila per la festa dei carri

A fine febbraio del 2020 fu, insieme al Carnevale di Venezia, cancellato a causa del Covid. Il primo evento ad essere bloccato in tutta Italia, quello della sfilata dei carri in Prato della Valle. E il ritorno della manifestazione è stato un successo visto che sono stata almeno 50mila le persone transitate per Prato della Valle per assistere alla sfilata dei carri. Anche il centro storico di conseguenza è stato per tutto il giorno molto affollato. «Carri che sono arrivati dalla provincia di Padova e Venezia. C'è un lungo lavoro per prepararli. Siamo molto contenti che le persone abbiano gradito, la città come sempre risponde e e accoglie con entusiasmo i tanti che sono arrivati anche da fuori per godersi questa domenica».