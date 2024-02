Carnevale e San Valentino, crescono le presenze di turisti alle Terme: i dati

«Il weekend lungo di Carnevale e San Valentino si è chiuso con un bilancio nel complesso positivo, confermando un livello di occupazione medio intorno al 77%, un risultato migliore rispetto a quello delle altre destinazioni a livello regionale. L’analisi dei dati dell’Osservatorio turistico regionale/Benchmark evidenzia un segnale di inversione di rotta per quanto riguarda la presenza degli stranieri. Solo con i dati dei prossimi mesi, quando riapriranno tutte le strutture, potremo capire se si tratta di un trend strutturale»: così Walter Poli, presidente di Federalberghi Abano Montegrotto Terme, commenta gli ultimi dati.

Stranieri alle Terme

Se nel febbraio 2023 le presenze di turisti in arrivo dall’estero erano appena il 22% - valore analogo a quello registrato nel 2022 - ora la loro percentuale è salita al 27%, con differenze sensibili da hotel a hotel. «Un valore ancora basso - aggiunge Poli - e lontano dai livelli registrati nel pre-Covid, compensato fortunatamente dall’aumento di italiani. Ma questo incremento rispetto agli ultimi due anni, che si è rilevato anche nel mese di gennaio, è un elemento da tenere in considerazione, un punto di partenza su cui lavorare». Segno più anche per la presenza di tedeschi (dal 3,3% dell’anno scorso al 4,8% di quest’anno), mentre gli svizzeri hanno superato gli austriaci come seconda nazione più rappresentata.