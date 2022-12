Meno luci di Natale e più aiuti per le bollette: la scelta del Comune di Selvazzano Dentro

Con determina del responsabile del 20 dicembre, è stato approvato a Selvazzano Dentro il bando per l’assegnazione di benefici economici al sostegno delle spese delle utenze domestiche luce e gas, mediante apposito finanziamento comunale.

Selvazzano Dentro

«In questo particolare anno di difficoltà e sacrifici - afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi - abbiamo pensato di ridimensionare l’impegno economico per le luminarie natalizie scegliendo di abbellire solo le rotonde e i sagrati delle Chiese. Parte delle risorse stanziate sono state utilizzate per costituire un fondo a sostegno delle famiglie per aiutarle a pagare le bollette, visti i rincari energetici che per molti rappresentano un grande problema. E’ un primo passo, consapevoli che se le domande supereranno la disponibilità integreremo il capitolo con nuove risorse. Anche questo è Natale che vuole essere di solidarietà e che raggiunge i cuori di molte famiglie e la comprensione della nostra Comunità».