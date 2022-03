Caro bollette, il Comune spende 15 milioni di euro tra gas, energia, illuminazione pubblica e benzina

Spulciando il rendiconto delle gestione del 2021, approvato la scorsa settimana dalla giunta di Sergio Giordani, si trovano cifre da capogiro per energia, gas e acqua, che rischiano di salire anche oltre il 50 per cento quest'anno. Si va dai 7,5 milioni di euro di conto per il gas, ai 2,6 di energia elettrica, fino ai 4,9 milioni di contratti per l'illuminazione pubblica. Sono le spese di Palazzo Moroni, che ovviamente coinvolgono tutte le strutture comunali. Bollette che nel 2022 potrebbero anche raddoppiare tutte. Tra le spese in aumento (gas, energia, benzina e illuminazione) si nota come il Comune nel 2021 abbia pagato circa 15 milioni di euro. Questo il conto energetico di tutti gli edifici di proprietà del Comune, dalle scuole alle case, passando per uffici e illuminazione pubblica. Come riporta il Mattino di Padova, andando nello specifico dei pagamenti del 2021 si nota innanzitutto una spesa imponente ma in linea con i conti. Il Comune ha speso 361 milioni, ma ne ha incassati 422. Portando a casa un attivo di 60 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelli già in cassa (171 milioni di euro) che portando ad un saldo di 232 milioni. A quelle a rischio aumento, restando più che altro alle utenze e ai servizi, vanno aggiunte quelle telefoniche (124 mila euro circa), quelle per i generi alimentari (quasi un milione di euro), 640 mila euro di bolletta dell'acqua. 7 milioni per le mense scolastiche di nidi, materne ed elementari, e quasi 3 milioni di euro per le pulizie e la lavanderia.