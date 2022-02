Caro bollette, Giordani: «Alte anche a Palazzo Moroni, ma non taglierò mai i servizi. Presseremo il governo»

«Stiamo pressando il governo attraverso l'Ance. Ma qui parliamo di manovre di miliardi e nessun comune può fare qualcosa, se non per le famiglie più fragili». Covid e vaccino sembrano già finiti nel dimenticatoio. Ora il grande dramma per le famiglie e il caro energia. Nel giro di nemmeno un mese è aumentato tutto, dalle bollette di gas e luce, ai materiali, al cibo, alle rate scolastiche fino a quelle condominiali. Anche una famiglia abituata ad un tenore di vita semplice e ordinario, oggi rischia di finire in bancarotta a fine mese.

Un milione

Il sindaco Sergio Giordani è consapevole della situazione e riceve moltissime segnalazioni ogni giorno, ma un'amministrazione comunale, seppur virtuosa, può arrivare fino ad un certo punto: «Abbiamo un fondo ordinario di un milione di euro per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette -dice a margine di una conferenza stampa su altri temi – ma di fronte a questi aumenti astronomici è ovvio che non basterà. Serve un intervento del governo, perché è un’emergenza nazionale al pari del Covid e si rischia di ottenere il risultato opposto del rilancio economico». Un problema che toccherà le bollette anche di Palazzo Moroni: «Certamente. E' già così, ma non taglierò servizi ai cittadini. Per me sono sacri e li difenderemo. Sono molto più preoccupato per le famiglie».