Caro bollette, in provincia si prepara il piano per l’inverno

Il Comune di Montegrotto Terme sta preparando un piano in vista del caro bollette che si abbatterà su tutti con l’arrivo del freddo. «Le linee che abbiamo concertato - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - vanno su più fronti: aiuti alle famiglie, alle società sportive e risparmi per la pubblica amministrazione».

Caro bollette

Nella prossima variazione di bilancio verranno stanziati 50mila euro per venire incontro ai nostri concittadini che si apprestano ad affrontare un inverno di caro bollette: 20mila euro saranno la prima tranche di aiuti destinati alle famiglie, mentre altri 30mila andranno come contributi alle società sportive che si trovano ad affrontare maggiori costi. «Con l’Auser - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - metteremo in campo raccolte straordinarie per il banco di solidarietà alimentare poiché temiamo che ci sarà un aumento delle persone che avranno bisogno di questo tipo di sostegno, e man mano studieremo le modalità per essere vicini ai nostri cittadini per questa nuova emergenza che segue i due difficili anni della pandemia». Aggiunge l’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton: «Oltre ai contributi per le società sportive che svolgono un ruolo sociale importantissimo per il nostro territorio: l’amministrazione comunale farà il possibile per non aumentare le tariffe degli spazi sportivi, nonostante il grande aumento dei costi dell'energia per il Comune. Anche questa è una forma, importante, di aiuto». L’amministrazione inoltre valuterà insieme alle categorie economiche un ridimensionamento delle luminarie natalizie. «Abbiamo fissato - conclude l’assessore alle manifestazioni turistiche Laura Zanotto - per l’inizio di ottobre un incontro con i commercianti per discutere di questa e di altre iniziative».