Caro energia si abbatte su case di riposo e asili, Ostanel: «Zaia intervenga subito»

Il caro energia si abbatte anche su case di riposo e asili. A denunciare i rischi e chiedere l'intervento della Regione è la consigliera del Veneto che Vogliamo, Elena Ostanel: «Rispetto al 2021 il caro energia sta facendo lievitare i costi di gestione a tal punto da mettere in ginocchio il funzionamento delle Rsa e dei servizi per l’infanzia, come asili nido e scuole dell'infanzia - racconta - .Ed è da mesi che Uripa e Uneba, che rappresentano molte di queste realtà, chiedono giustamente attenzione su questa emergenza. Se non vogliamo trovarci nel corso del 2023 senza strutture per accogliere i nostri anziani o i nostri figli, la Regione può e deve intervenire subito”- sostiene Ostanel, consigliera regionale de il Veneto che Vogliamo».

8 euro al giorno

«Parliamo di un aumento di costi valutato in circa 8 euro in più al giorno per ogni ospite nelle Rsa e di circa 20 euro al mese a bambino nelle scuole dell’infanzia; si deve intervenire subito affinché questi aumenti non ricadano sulle rette e, quindi, sulle tasche delle famiglie - prosegue Ostanel - .E’ sacrosanto chiedere un intervento al governo, che è in estremo ritardo. Ma la Regione può già agire concretamente e non può tirarsi indietro. Come? Ad esempio intervenendo subito riducendo l’Irap, un'imposta che è più gravosa per le strutture pubbliche, permettendo di dare maggior respiro a queste realtà. In secondo luogo, la Regione può aumentare la dotazione di bilancio a sostegno delle strutture: non solo per far fronte ad un aumento dei costi ma anche per permettere di aumentare il personale che assiste i nostri anziani e lavora con i nostri bambini. Infine, la maggioranza leghista in Regione deve decidersi a fare finalmente la riforma delle Ipab attesa da 20 anni anche in Veneto, oramai tra le ultime regioni a non averla ancora fatta» chiude Ostanel.