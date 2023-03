Caro vita: il 76% dei padovani stringe la cinghia su spesa e viaggi, ma non sulla salute

Nell’ultimo anno l’inflazione ha eroso in maniera significativa i risparmi e il potere di acquisto dei padovani. E se in molti hanno provato a rimediare tagliando il superfluo o adottando buone abitudini antispreco, c’è il rischio che anche spese importanti – come quelle per la salute – subiscano l’impatto negativo del caro prezzi. È quello che sta accadendo? Per scoprirlo, UniSalute ha interrogato i padovani su questo argomento, in una nuova indagine dell’Osservatorio Sanità svolto in collaborazione con Nomisma.