Laboratorio di carrozzeria, l'Enaip di Padova prima in Italia ad utilizzare la tecnologia Moonwalk

È stato inaugurato oggi, giovedì 18 aprile, a Padova il nuovo allestimento del laboratorio di carrozzeria della scuola di Enaip Veneto, che consentirà ai giovani studenti dei corsi di “Tecnico alla manutenzione e riparazione della carrozzeria” di apprendere l’utilizzo di una tecnologia di verniciatura all’avanguardia e a ridottissimo impatto ambientale.

Si tratta di Moonwalk: rigorosamente made in Italy, è l’ecosistema digitale di miscelazione automatica delle vernici e del colore che rivoluziona i processi tradizionali, offrendo un sistema autonomo e privo di dispersioni e fuoriuscite e garantisce un'estrema precisione di miscelazione. Grazie a un'interfaccia intelligente e intuitiva e all'integrazione con il software di gestione del colore, aumenta la produttività, riduce al minimo gli errori umani e migliora la qualità contribuendo ad un consumo e un processo responsabili per l’utente e per l’ambiente. Gli studenti di Enaip Veneto di Padova saranno i primi in Italia e quarti in Europa a poter imparare l’utilizzo di questa nuova tecnologia a scuola. L’importante innovazione apportata al laboratorio è resa possibile grazie alla collaborazione con Ppg, azienda leader nel settore delle vernici, dei rivestimenti e materiali speciali che sostiene e rafforza la formazione nel settore Automotive Refinish in tutta Italia.

Evidenza Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enaip Veneto: «Il nostro ente porta iscritto nel proprio patrimonio genetico il dialogo con le aziende. Un dialogo che funziona davvero quando incrociamo imprese così “illuminate” dando vita a progetti innovativi come questo. Una collaborazione per noi sempre fondamentale perché ci aiuta a definire in modo efficace i contenuti dei percorsi formativi e al contempo trasforma i nostri allievi in veri “portatori di innovazione”. Così se da un lato le competenze da loro acquisite corrispondono più esattamente a quelle richieste dal mercato del lavoro, e dunque garantiscono loro maggiori chance occupazionali, dall’altro costituiscono fattori importanti di crescita e competitività per le imprese in cui lavoreranno domani». Aggiunge Roberta Callegaro, direttore della scuola professionale Enaip Veneto di Padova: «Il significativo contributo e l’importante collaborazione con Ppg ci permettono di attrarre studenti e formare operatori e tecnici professionisti, rispondendo alle esigenze attuali delle aziende e in questo caso particolare a quelle delle carrozzerie che da tempo riscontrano la difficoltà a trovare verniciatori specializzati. A Ppg va il nostro sentito grazie per la fiducia dimostrata nei confronti del nostro lavoro, dei nostri formatori e soprattutto dei nostri studenti».

I successivi step della collaborazione si concretizzeranno nello sviluppo di attività formative congiunte per il 2024. Tra cui workshop e visite specializzate per docenti e studenti Enaip si svolgeranno presso il training center Ppg di Lainate e presso il sito produttivo di Milano. In virtù della collaborazione avviata, Ppg è stata riconosciuta da Enaip di Padova come principale sostenitore del programma di fundraising “ICare Padova” nel progetto Digital ilab 4.0 della scuola. «L’industria della carrozzeria di riparazione attraversa, come altri settori, una profonda esigenza di ricerca, formazione e sviluppo di lavoratori qualificati - ha dichiarato Sara Fanciano, Ppg Business Director Automotive Refinish Emea South. La nostra responsabilità come leader è di continuare ad investire nel futuro di questo settore, attraverso collaborazioni con scuole professionali di tutta Europa, introducendo l’utilizzo di innovazioni tecnologiche e sostenibili che attirano le nuove generazioni a questa industria». La partnership di Ppg con Enaip Veneto fa parte dell’impegno globale dell’azienda nel sostenere le iniziative di sviluppo dell'istruzione e della forza lavoro con l’obiettivo di formare studenti qualificati e specializzati alle future carriere professionali. Nel 2023, PPG e PPG Foundation hanno annunciato un investimento di 2 milioni di dollari per sostenere programmi che forniscono attività educative, sviluppo di programmi di studio e risorse per la preparazione alla carriera di studenti e insegnanti.

In tutta la provincia, la scuola professionale Enaip Veneto di Padova è l’unica a offrire ai ragazzi in uscita dalla scuola media un percorso formativo specializzato nel comparto carrozzeria. Quello dell’ automotive è un settore particolarmente importante per l’ente di formazione veneto: solo nella sede di Padova negli ultimi cinque anni più di 600 giovani hanno conseguito la qualifica triennale o il diploma tecnico (quattro anni) per “ Tecnico riparatore dei veicoli a motore” e oltre il 90% di loro ha trovato nell’arco di un anno un’occupazione coerente con gli studi. Numeri significativi che confermano quanto sia strategica la sinergia con le aziende del territorio a partire dalla possibilità di stage proposta ai ragazzi. Attualmente sono oltre settanta le imprese della provincia che collaborano a vario titolo con Enaip Veneto. Oltre alla scuola di Padova, i corsi di formazione legati alla meccanica si svolgono anche nelle sedi Enaip di Noale (Venezia), Cittadella (Padova), Longarone (Belluno) e Legnago (Verona).