La Città di Selvazzano Dentro aderisce alla Carta Etica dello Sport Veneto

La Città di Selvazzano Dentro, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ha aderito alla Carta Etica dello Sport Veneto promossa dalla Regione Veneto, impegnandosi a divulgare sul proprio territorio i principi e le finalità in essa contenuti e affermando il diritto di tutti i Cittadini a praticare lo sport quale componente essenziale del processo educativo.

Etica dello sport

«La Città di Selvazzano Dentro – spiega il sindaco Giovanna Rossi – ha aderito con grande interesse alla “Carta Etica dello Sport”, promuovendo da sempre nel proprio territorio la più ampia diffusione di una cultura dello sport come strumento di educazione a corretti stili di vita e basato su principi di amicizia, solidarietà ed inclusione. Invitiamo per questo studenti ed atleti a partecipare ai Bandi di Concorso per realizzare dei fumetti con protagonisti proprio i valori etici dello sport e per ideare un logo della carta etica». La Carta Etica dello Sport Veneto, approvata dalla Regione Veneto, è il documento d’indirizzo che definisce i principi ai quali è improntata l’attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, è il codice di comportamento rivolto a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo interessati all’attività motoria e sportiva, e in particolare agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che amatoriale, appartenenti a qualsiasi fascia di età, sia normodotati che disabili, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai genitori ed accompagnatori in genere ed agli spettatori, nonché alle Pubbliche Amministrazioni e alle Istituzioni scolastiche e sportive.

Mondo giovanile

La Carta Etica dello Sport Veneto si rivolge con una particolare attenzione al mondo giovanile, riconoscendo nello Sport un fondamentale strumento educativo e di formazione della persona sin dall’età scolare. E’ costituita da 14 articoli che affrontano tutte le tematiche attinenti l’etica sportiva e la Regione del Veneto ne propone l’adesione a tutti i soggetti interessati. «Aderire alla Carta Etica dello Sport Veneto – spiega l’Assessore allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Alberto Flaminio – è l’invito che l’Amministrazione Comunale rivolge alle Società sportive affinché, a tutte le età, lo Sport sia un elemento di crescita e di condivisione comune di valori universali. Riteniamo inoltre un’importante opportunità poter partecipare ai Bandi di Concorso indetti dal Comitato Regionale UNPLI Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR, Comitato Regionale del Coni Veneto e Comitato Regionale del CIP Veneto, per la produzione di elaborati grafici sulla Carta Etica dello Sport Veneto. E’ un modo per dimostrare come, anche in questi momenti in cui lo Sport ci appare lontano, si possa coglierne la centralità ed importanza educativa».

I progetti

La Giunta Regionale ha approvato infatti il Progetto "Carta Etica dello Sport Veneto", nelle Scuole e nelle Associazioni sportive per l'anno scolastico 2020/21, con deliberazione n. 1630 del 24.11.2020. Il Progetto è stato predisposto dal Comitato Regionale Veneto dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e prevede l'attivazione di due Concorsi a premi. Il primo riguarda la descrizione a fumetti della Carta Etica dello Sport Veneto e il secondo la realizzazione del logo della Carta Etica. Entrambi sono riservati alle scuole secondarie di I° e II° grado, ai corsi di istruzione e formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati e alle Associazioni sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva del CONI e del CIP. Le domande di adesione ai Concorsi vanno inoltrate a UNPLI entro il 31 marzo 2021 esclusivamente via PEC all’indirizzo cartaeticasportveneto@pec.it Per ogni ulteriore informazione è possibile accedere alla pagina dedicata del sito istituzionale di UNPLI https://www.unpliveneto.it/2020/12/28/3-edizione-concorso-carta-etica-dello-sport-veneto/