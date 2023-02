Casa Priscilla, la nuova sede pronta entro ottobre: «Offriamo il bello a chi arriva da brutti luoghi e situazioni»

La presidente dell’Associazione sorella Maria Parolin, suor Miriam, e il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha invitato la stampa ad un sopralluogo presso il cantiere avviato per la costruzione della nuova sede di Casa Priscilla in Via Vlacovich 2 a Padova. Presenti a far gli onori di casa, naturalmente Suor Miriam, l'architetto Luigi Ometto, il Dott. Nicola Bernardi dell'Associazione Train de Vie e Loris Forin in rappresentanza del Consiglio Direttivo. La nuova sede sarà pronta a ottobre prossimo, assicura l'architetto Ometto. Si tratta di un edificio ad alta tecnologia, che garantisce un basso consumo e quindi un contenimento delle spese. «Sono anni che lavoriamo a questo progetto - spiega Bernardi - vederlo realizzarsi è molto importante. Il risultato sarà un ambiente sano e bello. Chi usufruirà di questi spazi, al contrario, viene da esperienze e da luoghi brutti, degradati. Non è cosa da poco». Train da Vie sono anni che accompagna Casa Priscilla in quello che è il suo progetto educativo per mettere insieme volontariato e professionalità. «Il modello di Casa Priscilla è unico nel suo genere», sottolinea Bernardi anche in riferimento agli interventi quotidiani che si fanno e si potranno fare, anche dal punto di vista numerico. Suor Miriam sottolinea sì la felicità e la soddisfazione ma fa anche intendere che è solo un altro passo in un percorso che vede insieme tantissime persone e realtà che aiutano e sostengono Casa Priscilla. Di fatto tutti possono contribuire nella realizzazione della nuova sede, con una semplice donazione tramite bonifico bancario intestato a Casa Priscilla ODV, IBAN: IT87A0200812152000104730289 Causale: Ristrutturazione della nuova sede.