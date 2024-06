Stra e Noventa Padovana: un accordo per potenziare i servizi per gli anziani nella residenza e nel territorio

La Casa di Riposo di Noventa Padovana e il Comune di Stra annunciano con soddisfazione reciproca la deliberazione della Giunta comunale per la sottoscrizione di un Accordo tra le parti finalizzato alla gestione ventennale dei servizi sociali a favore della popolazione e dei residenti della RSA di Stra, nonché di realizzazione di interventi edilizi e impiantistici per il benessere degli anziani, ospiti della struttura. Questo Accordo, nato dalla positiva sperimentazione in atto negli ultimi quattro anni, prevede l’erogazione alla popolazione anziana di Stra di usufruire di servizi dedicati come il supporto psicologico, quello fisioterapico e logopedico. Saranno garantite inoltre le attività infermieristiche atte alla corretta assunzione della terapia farmacologica, alla misurazione dei parametri vitali e all’effettuazione di medicazioni al bisogno. Si aggiunge a ciò anche il rafforzamento degli interventi a sostegno della domicialiarità, compresi quelli di sollievo e contrasto alla solitudine. In particolare l’accordo prevede che IPAB garantisca, per l’intera durata dell’accordo, sia la consegna dei pasti a domicilio sia il trasporto di anziani, persone disabili e/o non autosufficienti, per un valore stimato annuo di 80.000 euro.

Ipab

All’interno di questo perimetro, Ipab mette a disposizione un servizio domiciliare convenzionato per i servizi di lavanderia e stireria, preparazione e distribuzione pasti, bagno assistito e attrezzato in struttura. Durante l’intero ciclo dell’Accordo di Gestione, la Casa di Riposo di Noventa Padovana provvederà inoltre all’attuazione di lavori di straordinaria manutenzione dell’edificio per una valore stimato di 1.996.000 euro. Caterina Cacciavillani, sindaca di Stra, si ritiene estremamente soddisfatta dell’accordo, frutto di un lavoro di analisi lungo e attento che ha visto coinvolta anche l’avvocatura della Città Metropolitana di Venezia.

I commenti

«Come amministrazione comunale in carica siamo davvero fieri di questo risultato, raggiunto dopo tanto lavoro, e siamo sereni nel sapere che i nostri anziani potranno beneficiare di servizi che, in questi primi 4 anni di gestione, hanno funzionato bene. Mediante la sottoscrizione di un accordo abbiamo potuto instaurare una collaborazione tra enti pubblici al fine di perseguire interessi comuni; abbiamo potuto chiedere alla Casa di Riposo di Noventa Padovana un rientro per il Comune di Stra, non in termini economici ma come manutenzioni e servizi per gli ospiti e per i cittadini del territorio in situazione di fragilità e/o non autosufficienza». Denis Cacciatori, Presidente dalla Casa di Riposo di Noventa Padovana, con orgoglio sostiene: «L’obiettivo di questo accordo è quello di offrire anche alla popolazione di Stra un modello collaudato e assolutamente funzionale di vita comunitaria messo in atto in questi anni dalla Casa di Risposo di Noventa Padovana. L’integrazione di servizi domiciliari e del Centro Diurno anche a Stra rappresenteranno una risorsa vitale per gli anziani fragili del territorio, promuovendo al contempo una maggiore inclusione e coesione sociale. Proprio per questo, anche il Centro Diurno di Stra vedrà rafforzati i servizi offerti con l’implementazione delle attività di socializzazione».