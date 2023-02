La casa di riposo di Noventa organizza una raccolta fondi per acquistare una doccia idro-molecolare

Dato il via a una raccolta fondi per l’acquisto di una doccia idro-molecolare, una tecnologia di ultima generazione che fa vivere l’igiene quotidiana senza stress e dolore ai pazienti allettati o che soffrono di demenza. La Casa di Riposo di Noventa Padovana, che gestisce anche la “RSA di Stra”, ha l’obiettivo di aumentare costantemente il benessere e la serenità dei propri Ospiti. Per questo, con focus moderno, ha deciso di aprirsi alla comunità territoriale organizzando una raccolta fondi così da ottenere il supporto necessario per acquistare questo costoso macchinario: si tratta di un sistema all’avanguardia, progettato e realizzato per facilitare l’igiene personale delle persone costrette a letto, affette da Alzheimer o da altre forme di demenza.

We Love People

Nell’ambito di questa raccolta fondi, la Casa di Riposo di Noventa Padovana ha anche aderito all’iniziativa "We Love People" organizzata da Supermercati Alì. Tale iniziativa permette a ciascun cliente del supermercato Ali di Tombelle di donare fino al 4 marzo il proprio “gettone spesa” per sostenere la raccolta fondi della RSA. «Crediamo moltissimo in questo progetto perché siamo certi che la doccia idro-molecolare migliorerà notevolmente la qualità di vita dei nostri residenti e siamo grati fin da ora per il sostegno che la comunità potrà fornire, per rendere questo acquisto una realtà» queste le parole del Presidente Denis Cacciatori.

La doccia

Una doccia idro-molecolare è un dispositivo che, utilizzando acqua atomizzata e a bassa pressione, permette di pulire e idratare delicatamente la pelle degli ospiti non autosufficienti. Specifici prodotti detergenti e disinfettanti, inoltre, uniti a questa tecnologia permettono di detergere delicatamente la cute del paziente, preservandone le condizioni. Questo innovativo sistema è stato progettato per lavare accuratamente la persona direttamente a letto e, quindi, rendere il momento dell’igiene personale un'esperienza più confortevole.

Come donare

Tutti possono donare mediante bonifico bancario utilizzando l’IBAN della Casa di Riposo di Noventa Padovana: IT 21 X 03069 12117 100000300056. Si richiede di specificare nella causale quanto a seguire:

“Donazione raccolta fondi doccia idro-molecolare”; il proprio nome, cognome e codice fiscale. Tale donazione sarà fiscalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Casa di Riposo di Noventa Padovana al numero 049.625354 o scrivere una mail a info@cdrnoventapadovana.it.