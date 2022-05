La casa del segretario comunale diventa Innovation Lab

Da abitazione in dotazione al segretario comunale a luogo di innovazione condivisa. L’appuntamento è per sabato 28 maggio, dalle 10 alle 18.30, per l’open day di «Officine Digitali», il primo Innovation Lab della provincia di Padova, spazio d’innovazione della Federazione dei Comuni del Camposampierese. E sarà proprio la condivisione al centro di «Officine Aperte. Questa casa è un Innovation Lab», la giornata a porte aperte che si terrà nella sede principale dell’hub innovativo, in via Roma 42 a San Giorgio delle Pertiche, non lontano dalla stazione ferroviaria. L’obiettivo della giornata, infatti, è co-progettare insieme ai cittadini spazi e servizi che saranno ospitati all’interno del suggestivo edificio che una volta era la casa del segretario comunale di San Giorgio delle Pertiche. Sarà quindi possibile visitare l’edificio e gli spazi esterni, in dialogo con i «facilitatori» del progetto. E alla fine della giornata, un breve questionario raccoglierà le riflessioni dei presenti.

Evento

L’open day vivrà di due momenti distinti: la mattina, infatti, appuntamento alle 10 nella sala consiliare del Comune di San Giorgio delle Pertiche, in via Canonica 4, dove, dopo i saluti istituzionali, sarà presentato il progetto di rigenerazione dell’ex casa del segretario comunale, che vedrà coinvolte ricercatrici dell’Università Iuav di Venezia. Dalle 11.30 partirà la passeggiata verso la nuova sede dell’Innovation Lab, dove comincerà la giornata «porte aperte» con un buffet.

Tradizione e futuro

Un luogo iconico, che fa toccare con mano il legame fra tradizione e futuro. Uno spazio che diventerà presto il cuore dell’Innovation Lab. «Vogliamo che la sede a San Giorgio delle Pertiche diventi un esempio virtuoso di rigenerazione urbana – afferma Moreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle e presidente dell’FCC –. Ed è per questo che la collaborazione di cittadini e cittadine è essenziale: proprio chi “vive” il territorio può fornire idee efficaci per l’organizzazione della nuova sede. Non un progetto calato dall’alto, quindi, ma un’opera di co-progettazione partecipata. Invito tutte e tutti a partecipare: la digitalizzazione, nel momento in cui diventa inclusiva, rappresenta una reale opportunità per costruire un futuro migliore».

Obiettivi

L’obiettivo del progetto «Officine Digitali», finanziato con fondi del POR FESR 2014-2020, asse 2. azione 2.3.1. (DGR 291/2019) per un importo complessivo di 697mila euro per due anni di lavoro, è promuovere innovazione e cultura digitale sul territorio. Il progetto dell’FCC, denominato «OfFiCCine Digitali», punta allo sviluppo digitale delle comunità.