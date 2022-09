Ater, consegnati 200 alloggi: «Pronti per altri 183, mentre 450 verranno ristrutturati»

«Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati assegnati a persone e famiglie bisognose 200 alloggi. La media di Ater è di quasi un’assegnazione al giorno». Ater risponde così ai movimenti politici che l'avevano attaccata evidenziando come nella provincia di Padova ci siano 750 famiglie a rischio sfratto, critiocando le politiche regionali e il piano vendita pronto a partire. «Ricordiamo che tra Padova e provincia ci sono altri 183 alloggi disponibili e pronti per essere assegnati - proseguono da Ater - .Per alcuni di essi, stiamo aspettando l’approvazione definitiva delle graduatorie da parte delle amministrazioni comunali interessate. Allo stato attuale inoltre sono stati programmati interventi di ristrutturazione e riatto per 425 case, per 140 di esse i lavori sono già iniziati e saranno disponibili a partire dai prossimi mesi».

Ristrutturazione e vendita

«L’attività dell’Ente regionale non si ferma alla sistemazione delle abitazioni più datate, ma nel corso del tempo sono stati avviati interventi per nuove costruzioni che si sono concretizzati in questi mesi - spiegano - .Recentemente tra Albignasego, Battaglia Terme, Merlara e Torreglia sono stati consegnati 47 alloggi. Nelle prossime settimane verranno inaugurati ulteriori 20 appartamenti a Maserà e Montagnana. La vendita tramite asta pubblica degli immobili di proprietà di Ater Padova, si tratta degli appartamenti maggiormente datati e rispetto ai quali i costi di ristrutturazione sarebbero troppo alti, sono necessari proprio per continuare a valorizzare il patrimonio edilizio esistente e per programmare nuovi interventi».

Il presidente

«Il nostro obiettivo primario – precisa il presidente di Ater Padova, Tiberio Businaro – è quello di dare risposte concrete e veloci alle numerose richieste che pervengono all’ente. Con le politiche attuate nel corso del tempo, in stretta sinergia con la Regione Veneto, oltre a lavorare su questo fronte stiamo valorizzando il nostro patrimonio. Tutti gli interventi di efficientamento programmati con il Superbonus e gli altri piani speciali approvati vanno proprio in questa direzione».