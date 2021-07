Case popolari, l'Ater mette all'asta 15 appartamenti

Con il ricavato della vendita l'azienda per l'edilizia territoriale ha intenzione di ristrutturare completamente centinaia di altre case e renderli più efficienti dal punto di vista energetico

L'Ater mette all'asta per 15 appartamenti tra Padova e privincia. L’operazione permetterà di raccogliere risorse per effettuare interventi di ristrutturazione ed efficientamento negli immobili di proprietà e dare dovuto riscontro alla forte domanda di alloggi.

Le offerte

Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12 del 13 luglio 2021. Le case invece potranno essere visitate prenotando un appuntamento, telefonando allo 0498732919 o 346 6661799 oppure tramite mail patrimonio@aterpadova.it.

Dove sono

L’offerta è vasta e copre larga parte della provincia padovana. Gli immobili in vendita si trovano uno a Padova, due a Mestrino, uno a Piove di Sacco, tre a Teolo, uno ad Este, due a Trebaseleghe, due a Galliera Veneta, uno a Cittadella, uno a Piazzola sul Brenta e un altro a Ospedaletto Euganeo. Per consultare il bando basterà collegarsi al sito www.aterpadova.org.

Businaro

«L’Ater di Padova, grazie al ricavato delle vendite, potrà effettuare interventi di riqualificazione e di manutenzione, migliorando la qualità dell’abitare degli inquilini evitando di consumare nuovo suolo ed assicurando una casa alle famiglie e giovani coppie che, per la loro condizione economica, non trovano alternative nel libero mercato immobiliare» le parole del presidente, Tiberio Businaro.