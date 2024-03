Oltre 1800 domande per una casa popolare a Padova: solo 350 quelle a disposizione

Protocollate 1838 domande per una casa popolare a Padova. Sono 446 in più rispetto all'anno scorso. L'amministrazione ha dovuto prorogare di 15 giorni la pubblicazione della graduatoria definitiva per approfondire alcuni casi particolari. «E' aumentata la fascia grigia, quella in cui rientrano famiglie che hanno regolari entrate ma non ce la fanno a sostenere il mercato privato - spiega l'assessora alle politiche abitative, Francesca Benciolini - .Quando si parla di case popolari, si pensa subito a persone senza casa, ma non è affatto così. La maggior parte una casa ce l'ha, ma non riesce più a stare dietro alle spese e cerca quindi di stabilizzarsi in quelle comunali».

Le case a disposizione

Sarà impossibile "acciontentare" tutti però, visto che le case a disposizione, ad oggi, sono meno di 350: «Sappiamo che, tra il 2024 e il 2026, periodo di validità della graduatoria che grazie a questo bando si compilerà, termineranno i lavori che attualmente interessano diversi edifici e singoli alloggi e questo ci aiuterà a scorrere la graduatoria in modo significativo - risponde Benciolini - ma è inimmaginabile soddisfare tutti i richiedenti e gli aventi diritto».