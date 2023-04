Ater, iniziata la ristrutturazione del maxi-condominio: saranno riqualificati 40 appartamenti

L'Ater di Padova continua a investire nel Superbonus 110% per migliorare l'efficienza energetica dei propri immobili e garantire un maggiore comfort abitativo agli inquilini. Il Presidente Ater, Tiberio Businaro, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo presso i cantieri avviati in via Pordenone a Rubano: si tratta di due palazzine per complessivi 40 alloggi.

L'intervento prevede lavori sulle parti comuni come la realizzazione del cappotto, l'isolamento della copertura e l'installazione di un sistema fotovoltaico. Inoltre, nei singoli alloggi, saranno sostituiti i serramenti, gli impianti di riscaldamento con nuove caldaie e saranno installate nuove tende da sole. L’importo totale dei lavori è di circa quattro milioni di euro. «Come ente pubblico - dichiara Businaro - abbiamo immediatamente sfruttato le opportunità offerte dal Superbonus 110%, e l’avvio di questo cantiere è il risultato concreto e tangibile del lavoro svolto dall’Azienda». Sono circa cinquanta i cantieri Superbonus già avviati da Ater nel territorio provinciale ed altrettanti partiranno nei prossimi mesi, per un importo complessivo di circa 146 milioni di euro. Aggiunge Businaro: «Il Superbonus rappresenta un'opportunità importante per migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere la sostenibilità ambientale” dichiara il Presidente Businaro “questi interventi renderanno infatti gli alloggi più efficienti dal punto di vista economico con una diminuzione delle spese sulle bollette domestiche garantendo un futuro più sostenibile per la comunità».