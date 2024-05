Muffa e infiltrazioni nelle case popolari: il Comune mette in mora la ditta appaltatrice

Infiltrazioni e difetti costruttivi negli alloggi Erp “Borgo Nuovo” di via Tintoretto a Vigonza: il Comune mette in mora l’appaltatore. A seguito di numerose segnalazioni di infiltrazioni d’acqua e muffa da parte degli inquilini degli alloggi, e dopo il sopralluogo di verifica disposto dall’amministrazione, il Comune ha avviato la proceduta di messa in mora della ditta capogruppo della Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la perizia ha evidenziato la presenza di una serie di problematiche costruttive dovute in alcuni casi a mancanze o a leggerezze realizzative, in parte a carenze progettuali e in alcuni casi a sviste che potevano essere individuate in ambito di direzione dei lavori.

La relazione

La relazione sottolinea che la rettifica dei vizi e dei difetti è obbligo e onere dell’esecutore, il quale è tenuto a consegnare il lavoro effettuato a perfetta regola d’arte. «Purtroppo ci sono numerose infiltrazioni d’acqua e muffe in diverse zone e aree degli appartamenti – ha detto il sindaco, Gianmaria Boscaro -, come confermato dalla perizia tecnica eseguita. Pertanto, dopo aver chiesto in un paio di occasioni all’Appaltatore di procedere con la risoluzione dei problemi, constatato il permanere delle criticità riscontrate abbiamo avviato la procedura di messa in mora». «In questi mesi insieme al personale dell’ufficio del Settore dei Servizi Sociali – aggiunge l’assessora al Sociale, Sabrina Boscaro – e con l’ufficio Casa, siamo stati in contatto con gli inquilini per monitorare la situazione. Abbiamo anche eseguito diversi sopralluoghi negli appartamenti e nella struttura di via Tintoretto per cercare di raccogliere tutte le informazioni e soprattutto le richieste da parte degli assegnatari degli alloggi».

Il cantiere

Il cantiere per la costruzione dei 30 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, a completamento dell'iter del Contratto di Quartiere 2 che ha interessato anche la sistemazione del Borgo rurale e del teatro Quirino De Giorgio, è stato l'ultimo tassello del programma contratto di quartiere denominato “Dal Borgo alla Città”. I lavori sono stati aggiudicati nel 2017 al raggruppamento di imprese per l'importo contrattuale di 3.490.585,50 euro oltre iva. Gli appartamenti sono stati terminati e inaugurati a dicembre del 2022 e successivamente assegnati in base ad una graduatoria, alle famiglie e persone in situazione economica disagiata, ad anziani, a persone con disabilità. Il progetto originario prevedeva che fossero realizzati nel grande spazio verde alle spalle del Borgo Rurale, ora chiamato Parco della pioggia e l’amministrazione del sindaco Tacchetto ha deciso di spostarli in una zona più adatta, in via Tintoretto.