La legge che assegna più punti ai residenti per le case popolari potrebbe essere incostituzionale

La legge regionale che prevede punti più in graduatoria per chi vive in Veneto da 5 anni per l'assegnazione di case popolari finisce davanti alla Corte costituzionale. Ora dovrà esprimersi, come già ha fatto in Lombardia (considerandola tale), ma in attesa che lo faccia da Palazzo Moroni si sono tutelati aprendo la graduatoria a tutti.

I fatti

Il 18 maggio 2023 il Tribunale di Padova ha emesso una sentenza, inviata alla Regione del Veneto, il cui dispositivo recita: “Ritenuta la sussistenza dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 comma 2, lett. a) della L.R. Veneto 3.11.2017 n. 39 - nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso al servizio di edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni» - per contrasto con l’art. 3 Cost., va sollevata questione di costituzionalità in via incidentale, al fine di ottenere dalla Corte Costituzionale, previo vaglio di ammissibilità e fondatezza della questione, la caducazione della predetta disposizione di legge.”

I bandi

Tenuto conto che i Comuni d Vicenza, Padova, Verona e Rovigo, in piena emergenza abitativa, hanno proceduto a pubblicare i Bandi, sulla base della Legge Regionale n. 39, per predisporre le nuove graduatorie, le Amministrazioni non possono fare finta di nulla e sono obbligate ad intervenire su procedure già avviate, modificandole in modo da ammettere con riserva anche chi non rispondesse ai requisiti di residenza attualmente previsti dalla legge.

Le parole dell'assessora alle politiche abitative, Francesca Benciolini

L’assessora all’edilizia residenziale Francesca Benciolini sottolinea: «E’ una situazione delicata, che rischia di complicare non poco sia la compilazione delle graduatorie che l’assegnazione degli alloggi. Oltretutto la Corte Costituzionale si è già espressa in modo negativo sull’analoga legge della Regione Lombardia che prevede requisiti simili a quelli della legge veneta. Sorprende anche che la Regione fosse perfettamente a conoscenza della sentenza di rinvio alla Corte Costituzionale, visto che ha già provveduto per resistere in sede giudiziale, ma non ci ha fa minimamente informati della questione quando ci siamo incontrati un paio di settimane fa. Il ricorso che ha portato al rinvio alla Corte Costituzionale è stato presentato da tre cittadini stranieri, che hanno ritenuto di essere discriminati da questa norma, affiancati e sostenuti nel loro causa davanti al Tribunale Civile di Padova dalle Associazioni ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Razzismo Stop e SUNIA. Il nostro bando è già stato pubblicato e la scadenza per presentare le domande sarebbe scaduta il 2 novembre. A questo punto per non rischiare di vanificare tutto il lavoro fatto fino ad oggi creando anche dei ritardi e dei disagi ai potenziali assegnatari abbiamo deciso di procedere con un’integrazione al bando che prevede l’ammissione con richiesta anche delle persone che non possiedono in requisito di 5 anni di residenza nel Veneto negli ultimi 10 anni. Ovviamente proroghiamo la scadenza dei termini di 30 giorni per dare possibilità a tutti di presentare la documentazione. Il prolungamento dei termini scatta da domani, con il perfezionamento dell’atto amministrativo di proroga e quindi la nuova scadenza è giovedì 16 novembre. La nuova graduatoria troverà applicazione nell’autunno del prossimo anno, per cui confidiamo che nel frattempo la Corte Costituzionale si sia espressa nel merito, permettendoci di concludere in modo definitivo la procedura».