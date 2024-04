«Servono più case popolari, non punteggi discriminatori»: l'Unione Inquilini attacca Zaia

«Di più case popolari c’è bisogno, adesso, non di punteggi discriminatori»: parte da questo concetto l'attacco dell'Unione Inquilini Padova all'indirizzo del presidente della Regione Luca Zaia.

Case popolari

A parlare è Cesare Ottolini, segretario Unione Inquilini di Padova e componente della segreteria nazionale: «All’indomani della sentenza n. 67/2024 con cui la Corte Costituzionale ha cancellato la vergogna delle discriminazioni basate sulla residenza nel Veneto per poter partecipare ai bandi per l’assegnazione delle case popolari, i comuni che non hanno previsto norme di salvaguardia per queste categorie dovranno riaprire quei bandi per consentire agli esclusi di partecipare. Ma il presidente della Regione Veneto Zaia tira dritto, proponendo come come fosse una novità di assegnare punteggi più alti a chi è residente da più tempo. Tirare da una parte all’altra una coperta sempre più corta è demagogia. Zaia legga bene tutta la sentenza della Corte Costituzionale, Repubblica Italiana, non Venetostan: la casa è un dritto sociale primario e tutti hanno il diritto di concorrere ai bandi Erp, il bisogno si deve misurare senza discriminare. Peraltro, Zaia sfonda una porta aperta, dato che già molti comuni stanno applicando i super punteggi per chi è residente da più anni, però sono furbate ancora a rischio di incostituzionalità».

Unione Inquilini Padova

Aggiunge Ottolini: «È facile parlare con la pancia piena, ma i pregiudizi e la nulla conoscenza della normativa non devono nascondere le responsabilità di Zaia nella crisi abitativa del Veneto. Le migliaia di partecipanti ai bandi Erp del Veneto, gli sfrattati, le coppie senza casa, i lavoratori poveri e gli anziani impoveriti, residenti da anni o immigrati senza distinzione, hanno bisogno di più case popolari, non di punteggi più o meno discriminatori. Le liste d’attesa sono invece sempre più lunghe a causa del taglio dei finanziamenti al settore da parte dei governi nazionali e della Regione Veneto, delle mancate manutenzioni e delle migliaia di case popolari sfitte, non di chi partecipa. Anziché provare a fomentare ancora la guerra tra poveri Zaia dovrebbe rendere conto di questo disastro delle politiche abitative delle Regione Veneto, incluso delle migliaia di case popolari messe in vendita, i cui magri ricavati non riusciranno mai a ricostituire altrettanti alloggi. Bisogna fermare queste vendite e assegnarle, anche in autorecupero, a chi ne ha bisogno».