Casello di Terme Euganee chiuso per una notte: si lavora alle barriere di sicurezza

Alcuni lavori di manutenzione costringeranno i viaggiatori della A13 a variare il proprio percorso. Per una notte la stazione di Terme Euganee sarà chiusa.

La chiusura

Dalle 22 di lunedì 14 alle 6 di martedì 15 marzo la stazione di Terme Euganee lungo l'autostrada A13 sarà chiusa, in entrambe le direzioni. Questo perchè saranno al lavoro gli operai sulle barriere di sicurezza e al fine di permettere loro di lavorare tranquilli è necessario che le auto non transitino per il casello di Terme Euganee. I viaggiatori possono entrare o uscire da Padova sud o Monselice.