La caserma "Salomone" in Prà diventa green: 722 pannelli fotovoltaici su parcheggi e edifici

Nell’ambito dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico della Caserma “Salomone”, sede del Comando Forze Operative Nord, è in corso l’installazione presso l’infrastruttura militare di un impianto fotovoltaico a pannelli solari per la produzione di elettricità. L’intervento consentirà di ridurre sensibilmente i costi per la spesa elettrica. In particolare saranno installati complessivamente 722 moduli per una superficie totale di circa 1700 mq. L’energia totale annua prodotta dall’impianto sarà di 369.726 kWh, pari al 60% dell’intero fabbisogno energetico del comprensorio militare. Presentati oggi, 19 giugno, in conferenza stampa, dal colonnello, Stefano Martinelli e il vicesindaco, Andrea Micalizzi.