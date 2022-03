Casetta Berta risorge dalle ceneri dello sgombero e del giallo assegnazione

Casetta Berta riapre. Dopo il caos generato prima dallo sgombero del palazzo occupato in via Callegari e poi dall'assegnazione di una sede da parte dell'amministrazione (ritirata a causa di un errore materiale sulla delibera), i militanti di Catai e Potere al Popolo hanno preso in affitto un locale in via Pierobon all'Arcella, inaugurato oggi pomeriggio in via Pierobon 10. Ricominceranno da lì a organizzare eventi, ma soprattutto a svolgere doposcuola e assistenza agli anziani e ai più fragili. «Mutualismo per noi significa partire dai bisogni e dalle necessità degli abitanti di un territorio - scrivono sulla loro pagina Facebook, in cui invitano all'inaugurazione di domenica - e cercare di darvi una risposta collettiva. Significa darsi una mano a vicenda, riconoscendo che i problemi che ciascuno affronta nella propria vita sono comuni a molti e hanno radici sociali». Ma questo in realtà lo scrivevano nell’estate del 2019, proprio sotto i tigli di Casetta Berta, in via Callegari: «Era prima dello sgombero, prima della pandemia. I problemi di allora sono gli stessi di oggi: la casa, il lavoro, il costo della vita, la solitudine, i servizi che mancano – spiegano - ma negli ultimi due anni il mondo si è indurito e incattivito, e quelle parole hanno assunto la concretezza e il valore di una risposta irrinunciabile. Una casa del popolo serve ad organizzare il mutualismo, a costruire la solidarietà, a non lasciare indietro nessuno. Ed è quello che faremo nello spazio in cui Berta avrà la sua nuova casa».