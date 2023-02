Caso tamponi, fuori le intercettazioni del Presidente Zaia dal processo

I più maliziosi, e si sa, a pensare male spesso non si sbaglia, potrebbero anche dire che quello che dovevano fare lo hanno già fatto, ma rimane comunque un fatto che, le telefonate intercorse tra il Presidente Zaia e il dottor Rigoli non entreranno nel processo dei tamponi rapidi.

Media

Finite su tutti i media, le conversazioni del Presidente con Rigoli, in cui si evidenziava una certa acredine tra Zaia e il microbiologo Andrea Crisanti, eletto poi al Senato. E' stata la trasmissione Report a trasmetterle per prima in diretta tv, nei giorni successivi sono finite su tutti i giornali e i telegiornali. E' stato lo stesso Crisanti con un suo esposto a dare il via alle indagini e al processo.

Intercettazioni

Seppure il Pm Benedetto Roberti avesse insistito ritenendo che fossero importanti quelle intercettazioni nell'economia del processo, la giudice Maria Luisa Materia, ha accolto invece la richiesta dei difensori dei due imputati, Patrizia Simionato, ora al vertice dell’Usl Polesana e il professor Roberto Rigoli.