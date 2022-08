Tolti i bidoni dei rifiuti a Passo Fiorine: «Erano presi d'assalto dai cinghiali»

Sono stati rimossi i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti al Passo Fiorine, luogo simbolo dell’area del Parco Regionale dei Colli Euganei, uno tra i più delicati ed esposti ad episodi di inciviltà, al punto che è necessario effettuare una pulizia dedicata, ogni settimana, per evitare il degrado e garantirne il decoro.

Bidoni e videosorveglianza

La decisione congiunta è stata assunta da Comune di Teolo, Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed Etra per contrastare il fenomeno del conferimento tutto fuorché differenziato dei rifiuti, del loro abbandono e del conseguente proliferare di colonie di cinghiali. A Passo Fiorine, in una zona dove natura e turismo trovano il loro perfetto connubio, abbandono indifferenziato e indiscriminato, pur rimanendo sempre monitorati, hanno imposto in questi anni uno sforzo ingente al personale del Comune e di Etra. Attualmente sono tra i 5 e gli 8 i quintali di rifiuti raccolti mediamente ogni settimana, con quantità più elevate nel periodo delle gite fuori porta, tra aprile e ottobre. Due i tipi di abbandono: quelli dovuti a picnic o ai gitanti e quelli di chi considera le aree verdi discariche, in alternativa al conferimento nei Centri di raccolta. La Provincia di Padova ha sostenuto la decisione sottoscrivendo con il Comune di Teolo un protocollo per l’installazione di un sistema di videosorveglianza, del costo di circa 100mila euro, che monitorerà l’intera zona dopola rimozione dei bidoni. Attualmente sono già installate 10 telecamere e due varchi per il controllo delle targhe. L’intervento è stato presentato al Passo Fiorine dal Presidente di Etra Flavio Frasson, dal Sindaco di Teolo Turetta, dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Teolo Matteo Turetta, il componente dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, Alessandro Frizzarin e dal Presidente della Provincia, Vincenzo Gottardo.

Cinghiali

Sono una ventina attualmente i contenitori in dotazione al Passo Fiorine: si tratta di cassonetti carrellati, da 120-140 litri, che i cinghiali facilmente rovesciano la notte per rovistarvi. «È un’operazione volta a tutelare l’ambiente, una battaglia di civiltà in cui credo sia importante coinvolgere tutti: Amministrazioni comunali, Etra e singoli cittadini – spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson –. Un’innovazione che eviterà il conferimento indifferenziato, l’abbandono e la presenza dei cinghiali più volte segnalata in questa zona. Gioverà, poi, anche ai tanti fruitori di parchi e giardini che, soprattutto in questo momento di pandemia, affollano le aree verdi, compresi i Colli Euganei, unico spazio di svago e socialità a basso rischio contagio o in cerca di un po’ di refrigerio considerate le temperature di queste ultime settimane. Con questa iniziativa vogliamo contribuire ad affermare comportamenti responsabili, consolidando un’abitudine che molti di noi già mettono in pratica in altre occasioni di vita all’aperto come in spiaggia o durante una passeggiata in montagna. Una buona pratica in uso in tante altre città del mondo e un gesto di rispetto per le nostre comunità».

Passo Fiorine

Cosa accadrà, ora, per quanti si recheranno a Passo Fiorine? L’invito che il Comune rivolge ai gitanti, ma anche a chi sta davvero a cuore l’ambiente, è quello di portarsi a casa i rifiuti e non abbandonarli appena girato l’angolo, ma di conferirli in modo differenziato secondo le modalità previste nell’ambito del proprio Comune di residenza. «’Se ami i Colli Euganei, i rifiuti portali a casa’ – afferma il Sindaco Valentino Turetta – . È un messaggio chiaro quello che vogliamo inviare con questa nuova campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale. Come Amministratori locali siamo i primi custodi della meraviglia del nostro territorio. Un ambiente pulito richiama un turismo di qualità, sostenibile e che di certo fa bene all’economia del territorio, ma soprattutto un ambiente pulito richiama una qualità della vita migliore per tutti». Aggiunge l’assessore all’Ambiente, Matteo Turetta: «Da troppo tempo si parla di Passo Fiorine ricordandone i limiti e mai i grandi pregi – commenta l’assessore all’Ambiente, Matteo Turetta –. Oggi diamo il via a questa nuova fase sperimentale che vede azioni forti come la rimozione dei bidoni, ma anche l’inaugurazione del nuovo sistema di videosorveglianza. Finalmente tanti piccoli fatti concreti portati avanti in squadra tra Amministrazione comunale ed Etra, con la collaborazione di Ente Parco e Provincia e che hanno come fattore comune la tutela ambientale». Il Comune di Teolo ha posizionato cartelli, all’ingresso del territorio e nell’area del Passo, con un appello diretto alla responsabilità e alla sensibilità dei cittadini. Eventuali azioni di inciviltà saranno videosorvegliate dal nuovo impianto, a breve in funzione. Agli occhi delle telecamere si dovranno aggiungere quelli dei residenti e dei gitanti, invitati a monitorare il territorio e a denunciare eventuali episodi di abbandono dei rifiuti e chi li compie, diventando in questo modo le prime “sentinelle ambientali” a cui stanno davvero a cuore la tutela, la cura e la salvaguardia dell’ambiente.