Dal Pnrr i 5 milioni per l'ala nord del Castello dei Carraresi. Colasio: «Polo di riferimento del nord est»

C'è l'ok della giunta al progetto definitivo da 5,3 milioni di euro per il restauro complessivo dell'ala nord del Castello dei Carraresi. Si tratta di uno degli stralci che dovrebbe portare alla valorizzazione, sfruttando i fondi del Pnrr, entro 11 anni come recida l'accordo che il Comune ha firmato con lo Stato per la cessione.