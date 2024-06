Castello dei Carraresi, passa un altro progetto esecutivo: pronta in 3 anni l'ala nord

E' arrivato il via libera della giunta al progetto esecutivo per il restauro complessivo dell'ala nord dell'ala nord del Castello dei Carraresi. Destinato ad ospitare entro tre anni un grande polo espositivo, a novembre 2022 era diventato di proprietà comunale. Dopo un' estenuante trattativa durata quasi vent'anni, il Comune era riuscito ad ottenerlo a titolo gratuito dallo Stato, impegnandosi in cambio a realizzare e attuare il programma di valorizzazione dell'ex carcere entro 11 anni. Quello approvato dalla giunta è uno degli stralci che dovrebbe portare a quella valorizzazione, sfruttando i fondi del Pnrr. Un progetto ambizioso, che prevede un piano terra dedicato al '300 padovano, mentre al primo e al secondo l'allestimento di spazi per esposizioni non permanenti dedicate all’arte contemporanea. Per ora le risorse reperite serviranno a sistemare i due piani, mentre per l'area dedicata al Trecento mancano ancora 1,2 milioni di euro.