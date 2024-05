Castello Carrarese, trovati reperti archeologici: spese di restauro salgono di 700 mila euro

Aumentano di quasi 700 mila euro i costi per il restauro del Castello Carrarese. La giunta ha approvato un documento che assesta l'incremento per i lavori nell'ala Nord da 3,6 a 4,3 milioni di euro, dopo una perizia suppletiva che allunga anche i tempi di lavori di ben 400 giorni. Aumento dovuto alla relazione del direttore dei lavori, che ha riscontrato la necessità di apportare delle varianti e di effettuare lavori suppletivi rispetto a quelli previsti a causa di ritrovamenti archeologici, nuove prescrizioni della Soprintendenza, nuove norme di prevenzione incendi, entrate in vigore dopo la stipula del contratto di appalto.

Oltre a questo c'è l'aumento dei costi del materiale dopo pandemia e con guerra in corso. In particolare, saranno necessarie nuove opere edili e impiantistiche, sia elettriche che meccaniche. Il progetto di restauro prevede una sede museale con attività di esposizione temporanea e di laboratorio artistico e luogo di produzione artistica, l'esposizione della “collezione Bortolussi”, quelle temporanee e mostre tematiche, mostre di design, arte moderna, arte orafa e il riconoscimento della memoria del Castello come ex carcere, attraverso la raccolta delle testimonianze e degli oggetti legati al passato. Richiesti anche un laboratorio fotografico a servizio delle collezioni e delle mostre, un bookshop e il bar-caffetteria. Tutto questo entro il 2033.