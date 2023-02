Catai: «Subito un tavolo per risolvere il problema dell'emergenza abitativa»

Il Catai chiede un tavolo urgente per provare a risolvere il problema dell'emergenza abitativa. Dopo il caso di via Bofferio, il condominio a cui è stato distaccato il riscaldamento, le realtà che si occuoano da vicino di queste tematiche ora chiedono delle risposte certe.

L'appello

«Sollecitiamo l’urgente convocazione di un tavolo di confronto che vi veda partecipi congiuntamente ad una nostra delegazione per affrontare concretamente la soluzione dei gravi problemi abitativi subiti dai residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica della città di Padova aggravando peraltro la crisi abitativa - si legge in una nota - . La recente interruzione del riscaldamento durante molti giorni, in pieno inverno, alle oltre 100 famiglie residenti negli alloggi di proprietà di Ater Padova in via Brofferio e via Vivanti, Padova, hanno evidenziato le criticità che continuano ad insistere in molti blocchi di case popolari, che come Comitati, Sportelli e Unione Inquilini, in questi mesi abbiamo ampiamente documentato e di cui abbiamo chiesto soluzioni strutturali. Questa situazione esemplifica la cattiva gestione del patrimonio abitativo pubblico, con corollario di mancate manutenzioni, la non risolta questione

delle spese condominiali, la loro insostenibilità, la diminuzione del numero di case popolari disponibili a causa delle vendite e del continuo aumento degli alloggi sfitti malgrado le centinaia di sfratti pendenti e le 1347 famiglie in graduatoria. Vi chiediamo di rispondere con atti concreti senza ulteriori rinvii, assumendo le vostre rispettive

responsabilità, morali e legali, per fronteggiare una situazione che, con il passare dei mesi, non fa che aggravarsi e che sta contribuendo alla grave situazione di emergenza abitativa in città. Continuare ad ignorare le nostre richieste e di conseguenza i gravi problemi insistenti su molti blocchi di case Erp e conseguentemente sulla sicurezza abitativa e finanche sulla salute di centinaia di famiglie in città, non fa che peggiorare la situazione. Si chiede dunque un riscontro con estrema urgenza, a partire dalla richiesta finora ignorata dell’apertura di un tavolo di confronto».