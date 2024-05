Flah Mob dello Spazio Catai in mensa, gli studenti: «No agli accordi del Bo con Israele»

«Davanti al genocidio in corso in Palestina, UniPd e la Rettrice Mapelli continuano a rifiutare un incontro pubblico e la possibilità di mettere in discussione gli accordi della nostra Università con aziende produttrici di armi e con le università israeliane» affermano gli studenti pro Palestina, che ieri hanno improvvisato un flash mob nell'aula della mensa Piovego dell'Università. «Dando seguito all’assemblea pubblica tenutasi in conclusione dell’occupazione di un aula a Palazzo Bo, invitiamo studenti, dottorandi, ricercatori, docenti e personale tecnico amministrativo dell’università a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà giovedì 2 maggio alle 18 nel cortile del Bo».

L'assemblea

All’assemblea di giovedì si discuterà del boicottaggio accademico, ovvero la rescissione degli accordi con le università israeliane, e delle ragioni a suo sostegno. Da mesi in Italia gli studenti nelle università si mobilitano chiedendo la fine della complicità con il genocidio in corso in Palestina, e la richiesta continua a essere quella, ora anche sulla scorta delle mobilitazioni che stanno infiammando i campus americani. L’obiettivo dell’assemblea di giovedì sarà quindi la stesura di una mozione da presentare al Senato Accademico del 14 maggio. «Continuiamo a mobilitarci al fianco del popolo palestinese e della sua resistenza al colonialismo e all’apartheid. Invitiamo alla partecipazione all’assemblea in modo che l’Università non possa più ignorare la nostra voce: vogliamo che UniPd ascolti i propri studenti e faccia la propria parte per indebolire il sistema genocida di Israele» concludono gli studenti.