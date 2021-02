Rito di elezione per i catecumeni: la cerimonia nel Duomo di Padova

Domenica 21 febbraio, prima domenica di Quaresima, alle ore 16 nel Duomo di Padova 17 catecumeni adulti della Diocesi di Padova vivranno il Rito di elezione ai sacramenti pasquali, uno degli ultimi passi prima di ricevere i sacramenti di Battesimo, Cresima ed Eucaristia durante la prossima Veglia di Pasqua e diventare cristiani.

Catecumeni

Altri 15 catecumeni ragazzi vivranno invece questo rito nelle loro parrocchie. Nella prossima Pasqua saranno perciò 32 gli “eletti” a ricevere i sacramenti dell’Iniziazione cristiana, alcuni in Cattedrale, gli altri nelle loro parrocchie di provenienza, distribuite in tutto il territorio diocesano, compatibilmente con le disposizioni sanitarie. A presiedere il rito di elezione, durante la celebrazione eucaristica, nel pieno rispetto delle attenzioni sanitarie richieste dalla situazione attuale, sarà il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. Il Rito di elezione, al termine del periodo di Catecumenato, conferma che adulti e ragazzi sono pronti e idonei, nella libertà, ad accogliere la grazia di Cristo crocifisso e risorto che verrà loro donata nei sacramenti pasquali. Con il rito di elezione, i catecumeni, infatti, concludono il “tempo del Catecumenato” e iniziano il “tempo della purificazione e dell’illuminazione”, in cui vivranno gli ultimi passaggi (scrutini, esorcismi maggiori, unzione dell’olio dei catecumeni) prima di ricevere, nella veglia della prossima Pasqua, i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, Eucaristia. Dei 17 catecumeni adulti (dai 15 ai 55 anni), 10 sono femmine, 7 maschi; 5 sono italiani, gli altri provengono da Nigeria, Marocco, Serbia, Camerun e Albania. Per quanto riguarda invece i ragazzi che vivranno il rito nelle parrocchie di riferimento, la maggior parte sono italiani.