Borgomagno sotto controllo 24 ore su 24: «Il cavalcavia è fragile e va monitorato»

Il cavalcavia Borgomagno controllato 24 ore su 24. Come anticipato da Il Mattino di Padova, l'amministrazione ha deciso di installare un sistema di monitoraggio continuo sul ponte che divide l'Arcella dal centro, per tenere costantemente sotto controllo eventuali anomalie strutturali. Attraverso un congegno che sarà applicato sul cavalcavia, basato su trasmissione wifi, saranno misurati i movimenti, le sollecitazioni del ponte e la risposta elastica: «Ci è stata proposta dal progettista che segue tutti i lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - e abbiamo valutato l'ipotesi, ritenendola importante per la sicurezza del ponte e quindi dei cittadini».

Il futuro

Tutto è fatto per mantenere in vita un ponte che con l'arrivo dell'Alta Velocità dovrà essere abbattuto e ricostruito in base alle nuove esigenze di Ferrovie: «Questo non vuol dire che il ponte non sia sicuro - garantisce Micalizzi - .E' vero che è un sorvegliato speciale e quindi potenziare il controllo serve, ma questo sistema verrà utilizzato a breve anche su altri ponti, perchè ci permette di verificare al momento lo stato di salute della struttura che comunque rimane fragile».