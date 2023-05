Anima Critica: «A Pontevigodarzere ancora cemento. Un condominio di 7 piani in un vicolo cieco»

«Ennesimo consumo di suolo in Via Guanella a Pontevigodarzere. Un condominio di sette appartamenti in un vicolo cieco della strada, creando nel prossimo futuro un notevole impatto viabilistico ai residenti». La denuncia arriva da Anima Critica, il comitato nato a Pontevigodarzere contro la cementificazione del quartiere.

L'amministrazione

«Assurdo non riconoscere che ci troviamo ormai di fronte ad una amministrazione comunale cementificatoria che non rispetta le vacue promesse elettorali dello stopo al consumo di suolo. sostengono da Anima Critica - La popolazione a questo punto si chiede allarmata e preoccupata quando finirà questo massacro ambientale del territorio. Ci si sente presi letteralmente in giro, sopratutto gli elettori, e si evidenzia ancora una volta quale presa in giro sia stato il Piano degli Interventi votato recentemente dalla Giunta Giordani. Così pure appare del tutto evidente che ormai il territorio è ostaggio da gruppi di pressione che esercitano un influenza da "mani sulla città". Mentre la politica appare ostaggio della speculazione. Si ricorda che precedentemente il terreno era usato da decenni come deposito per materiali edili da una nota impresa di costruzioni locale».