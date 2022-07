Cena sotto alle stelle, raccolti 22mila euro per il Cuamm

Una cena sotto le stelle che vale 22 mila euro: è questa la somma raccolta durante la serata organizzata nel parco dell'agriturismo "La Penisola" di Campo San Martino.

Cuamm

L'evento organizzato a scopo benefico da Realtà Veneta, l'associazione che fa riferimento all'ex Presidente del Consiglio del Veneto Clodovalfo Ruffato, ha coinvolto oltre 500 sostenitori sul territorio in gran parte seduti a tavola, con sindaci, consiglieri regionali e varie autorità intervenute, per gustare i piatti della cucina contadina mentre sul palco si alternavano gli ospiti accolti dalla giornalista Nicoletta Masetto. Stefania Falasca vice presidente Fondazione vaticana Papa Giovanni I, ha commentato il docu film Rai su Albino Luciani e presentato il libro che raccoglie testimonianze con la documentazione del pontificato. Un lavoro certosino di preparazione all'appuntamento del 4 Settembre prossimo per la beatificazione. Con l'apertura della pausa di canonizzazione è stata intrapresa un'opera fondamentale - ha detto la vice postulatrire - mai stata compiuta in precedenza e che consente di parlare con cognizione grazie all’acquisizione delle fonti. La voce di Aba Chiara Gallana, finalista di XFactor e attivista del Cuamm, ha dato il giusto tocco musicale al programma. Presente Don Dante Carraro direttore del Cuamm Medici con l'Africa che ha aggiornato tutti sui progetti in corso per la tutela della salute nel Continente africano. In particolare quello dell'ospedale di Rumbek in Sud Sudan per il quale le agricoltrici si sono impegnate nell'operazione #solodalcuore che ha permesso di costruire un reparto di maternità. «Con questa nuova iniezione di risorse - spiega Chiara Bortolas presidente regionale delle agricoltrici di Coldiretti - contiamo di aiutare la scuola per ostetriche da formare sul posto».