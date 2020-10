L'Ater compie cento anni e festeggia con tre giorni di eventi al Portello

L’Ater di Padova festeggia i suoi cento anni con tre giorni di eventi al Giardino d’inverno del complesso residenziale tra via Marzolo e via Loredan. La grande festa avrà luogo tra il 14 e il 16 ottobre.

Gli eventi

Si potrà accedere solo su invito (per informazioni contattare direttamente l’Ater) perché a causa delle restrizioni per il coronavirus sono disponibili solo 50 posti. La festa si apre mercoledì 14 ottobre alle 10.30 con la presentazione del libro “Ater Padova cento anni di attività. Una storia per immagini” che raccoglie foto degli edifici e testimonianze delle famiglie che vi hanno vissuto. Saranno presenti il presidente dell’azienda Gianluca Zaramella, il vicepresidente Gregorio Cavalla, il consigliere Massimo Petterlin, il direttore Marco Bellinello e l’autore del libro Lino Scalco. Nel pomeriggio, dalle 14.30, avrà luogo un dibattito sulle prospettive politiche per l’edilizia pubblica del futuro. La festa prosegue il giorno seguente con il convegno alle 15 sulla sostenibilità dell’edilizia residenziale pubblica con esperti del settore. Venerdì 16 si comincia alle 9 con il seminario sugli appalti e si chiude alle 15.30 con la premiazione di una tesi di laurea sul tema dell’edilizia pubblica residenziale, che è valsa alla studentessa in questione uno stage di sei mesi all’Ater.